Lkw nahm ihr die Vorfahrt Ausweichmanöver endet für 36-Jährige am Baum

Bei der Kollision mit dem Baum wurde die Fahrerin schwer verletzt. Foto: Filipcic

Am Samstag, 29. Februar, nachmittags gegen 14 Uhr kam es in Straubing/Ittling, Am Europaring, zu einem Verkehrsunfall.