Unfall im Straubinger Osten E-Scooter-Fahrer von Lkw angefahren

Foto: 123rf.com

Am Donnerstagabend gegen 17.15 Uhr kam es in der Schlesischen Straße in Straubing zu einem Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer wollte die Schlesische Straße überqueren und in die Imhoffstraße einfahren. Der Lkw-Fahrer übersah hierbei einen bevorrechtigten 37-jährigen auf seinem E-Scooter, der kreuzte.