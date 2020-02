Fußgänger schwer verletzt Senior wird in Straubing vom Auto erfasst

Foto: Hans Filipcic

Am Donnerstag ereignete sich in der St.-Elisabeth-Straße in Straubing ein Verkehrsunfall. Gegen 11.15 Uhr wollte ein 73-jähriger Mann mit seinem Pkw wenden und übersah dabei einen 77-jährigen Mann, der zu diesem Zeitpunkt zu Fuß die Straße überqueren wollte.