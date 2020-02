Ladendieb in Geiselhöring Mausefallen gekauft, Schubkarren geklaut

Am Mittwoch stahl ein Kunde in Geiselhöring mehrere Blumenkästen. Die transportierte der Senior mit einer Schubkarre ab, die er ebenfalls nicht bezahlt hatte.

Geiselhöring. Am Aschermittwoch, gegen 16.30 Uhr, kaufte ein 66-jähriger Kunde in einem Geschäft in Geiselhöring mehrere Mausefallen. Nachdem er das Geschäft verlassen hatte, beobachtete ein Mitarbeiter, wie der Mann eine Schubkarre und drei Balkonblumenkästen entwendete. Der Zeuge informierte umgehend die Polizeistation Mallersdorf-Pfaffenberg. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.