Schockmoment auf der B20 Gelöster Reifen kracht bei Straubing in Gegenverkehr

Ein kurioser Unfall sorgte am Montagmorgen für ordentlich Schaden.

Straubing. Am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr ereignete sich auf der B20 Höhe Straubing ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Paketfahrer verlor aus bislang unbekannten Gründen einen Vorderreifen seines Kleintransporters. Dieser schlug in einen entgegenkommenden Lkw ein und verursachte dort einen Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Bei diesem Verkehrsunfall wurde keiner der Unfallbeteiligten verletzt.