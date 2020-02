Drogeneinfluss Berauschter Fahrer eines Kleinkraftradfahrers muss zur Blutentnahme

Am Montag , 17. Februar, gegen 15.55 Uhr, kontrollierten Beamte des OED Straubing in der Deggendorfer Straße in Bogen einen Kleinkraftradfahrer.