Betrunken am Oberen-Thor-Platz Raufbold (18) landet im Polizeigewahrsam

Foto: 123rf.com

Am Montagabend kam es am Oberen-Thor-Platz in Straubing zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei hatte ein 18-Jähriger einem 22-Jährigen ins Gesicht geschlagen, so dass dieser leicht verletzt wurde.