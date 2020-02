Stärkung der Standorte In Straubing soll ein Polizeitrainingszentrum entstehen

Im Dienstbereich des Polizeipräsidiums Niederbayern sind drei große Trainingszentren für die Bayerische Polizei geplant. Wie Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Donnerstag, 13. Februar, erläutert hat, ist das eine deutliche Stärkung der Polizeistandorte in Niederbayern.

Straubing. Ein Polizeitrainingszentrum ist in Straubing vorgesehen. Der Neubau soll nach Herrmanns Worten auf einem rund 6.300 Quadratmeter großen Grundstück der Gemarkung Alburg entstehen, das bestens geeignet ist. Der Minister lobte vor allem die hervorragende Lage mit einer geringen Entfernung zu den Dienstgebäuden Theresienplatz und zur Wittelsbacher Höhe sowie die sehr gute Erschließung. Für die tatkräftige Unterstützung beim Kauf des Grundstücks von der Stadt bedankte sich der Innenminister bei Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr. Neben den Trainingsmöglichkeiten soll dort auch der ,Operative Ergänzungsdienst Straubing‘ untergebracht werden, also beispielsweise Diensthundeführer und Einsatzeinheiten. „Insgesamt rechnen wir mit rund elf Millionen Euro Baukosten“, erklärte Herrmann. Er kündigte an, sich bei den Haushaltsverhandlungen für eine möglichst schnelle Bereitstellung der Finanzmittel einzusetzen.

Nach Herrmanns Worten ist bei dem aktuell im Bau befindlichen neuen Dienstgebäude in Passau, in dem die über das Stadtgebiet verteilten Polizeidienststellen mit ihren rund 370 Beschäftigten künftig gemeinsam untergebracht werden, ein weiteres hochmodernes Einsatztrainingszentrum geplant. So soll beispielsweise die neue Raumschießanlage in Passau dank eines speziellen Geschossfangs und eines verbesserten Schallschutzes auch für die neue Mitteldistanzwaffe der Bayerischen Polizei geeignet sein. „Das wird dann die modernste Schießanlage der gesamten Bayerischen Polizei sein“, verdeutlichte der Innenminister. Der Rohbau für das rund 12.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassende Gebäude steht bereits. Die Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme in Passau ist für 2021 vorgesehen.

Um die hohe Fach- und Handlungskompetenz bayerischer Polizistinnen und Polizisten weiter auszubauen, wird darüber hinaus laut Herrmann in Freyung ein Trainingszentrum für alle Spezialeinheiten der Bayerischen Polizei errichtet und in einem weiteren Schritt um einen Aus- und Fortbildungsstandort erweitert. „Da aktuell keine vergleichbaren Trainingsflächen für diese Einheiten zur Verfügung stehen, sind wir von der Notwendigkeit einer derartigen Trainingseinrichtung überzeugt“, argumentierte Herrmann. Derzeit laufen noch Verhandlungen zum Erwerb der benötigten Grundstücke. „Der Grundstückserwerb ist entscheidend für den Umfang der möglichen Realisierung und die weitere zeitliche Abfolge“, machte der Minister deutlich.