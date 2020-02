Am Dienstag hatte es ein Dieb in Straubing auf teures Werkzeug abgesehen.

STRAUBING. Am Dienstagvormittag wurde im Zeitraum von 11:bis 11.15 Uhr von der Baustelle beim „Aquatherm“ in der Wittelsbacherhöhe in Straubing eine Bohrmaschine der Marke HILTI samt Akku und Ladegerät entwendet. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf ca. 330,- Euro.

Wer kann Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter geben?

Die Polizei Straubing bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 09421/868-0 melden.