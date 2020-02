Bilanz Kreisstraßen nach Sturmtief „Sabine“ wieder befahrbar – „es kam nicht so schlimm wie befürchtet“

Foto: 123rf.com

Der Landkreis Straubing-Bogen ist bei Sturmtief „Sabine“ glimpflich davon gekommen. „Es kam nicht so schlimm wie befürchtet. Wir haben zum Glück auch keinerlei Verletzte zu beklagen“, so Kreisbrandrat Albert Uttendorfer in seinem Fazit am Dienstagvormittag, 11. Februar.