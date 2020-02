Zeugen gesucht Unbekannter fährt gegen Suzuki und haut ab

Am Montagnachmittag, 10. Februar, wurde im Zeitraum von 14 Uhr bis 14.45 Uhr ein geparkter, grauer Pkw der Marke „Suzuki“ in der Regensburger Straße in Straubing beschädigt.