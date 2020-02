Um Hinweise wird gebeten Unbekannter klaut Louis-Vitton-Geldbörse mit 600 Euro Bargeld

Am Samstag oder Sonntag, 8. oder 9. Februar, stahl ein unbekannter Täter den Geldbeutel einer 54-jährigen Straubingerin. Die Polizei Straubing führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

STRAUBING. In der Zeit von Sonntag, 8. Februar, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 9. Februar, 11 Uhr, entwendete der bislang unbekannte Täter die Geldbörse der Straubingerin am Bahnhofplatz. Ein aufmerksamer Bürger fand die Louis-Vuitton-Börse in Straubing und gab sie bei der Polizei ab.

Der Täter nahm jedoch zuvor circa 600 Euro Bargeld aus der Tasche und entledigte sich dieser wieder. Zudem versuchte er mit der EC-Karte der Geschädigten Geld abzuheben, was ihm jedoch nicht gelang. Die Polizei Straubing führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im oben genannten Zeitraum im Bereich des Bahnhofplatzes verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise sollen unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 an die Polizeiinspektion Straubing gemeldet werden.