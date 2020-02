Feuerwehr musste ausrücken 32-Jähriger vergisst Grillhähnchen am Herd und schläft ein

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 8. auf 9. Februar, hat ein 32-Jähriger in Straubing sein Essen am Herd vergessen und einen Polizei- und Feuerwehreinsatz ausgelöst.