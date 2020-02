Zeugen gesucht Unbekannter fährt gegen geparkten Pkw – 5.000 Euro Schaden

Am Samstag, 8. Februar, fuhr ein unbekannter Täter gegen einen geparkten Golf in Straubing. Die Polizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

STRAUBING. Am Samstag in der Zeit von 6 bis 16 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren roten Golf auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Ittlinger Straße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr gegen ihr Auto und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Pkw der Geschädigten wurde an der Beifahrertüre beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben über das flüchtige Unfallfahrzeug und den Fahrer machen? Sachdienliche Hinweise werden von der Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 entgegengenommen.