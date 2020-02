Unfallflucht Stein fällt vom Lkw und beschädigt Auto

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Donnerstag, 6. Februar, gegen 8.20 Uhr kam einer 17-jährigen Pkw-Fahrerin beim begleiteten Fahren in der Uferstraße in Straubing ein Lkw entgegen, der einen Stein von der Ladefläche verloren hatte.