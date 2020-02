Polizei sucht Zeugen Schlägerei zwischen zwei Personen – Täter flüchtet als Beifahrer eines Pkws

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 5. auf 6. Februar, kam es in der Mittleren Bachstraße in Straubing zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Gegen 3.10 Uhr kam es in einer Personengruppe zu einer Schlägerei zwischen zwei Personen, bei der ein 21-jähriger Mann leicht verletzt wurde.

STRAUBING. Der Täter flüchtete als Beifahrer in einem schwarzen Pkw in Richtung Stadtmitte.



Die Polizei Straubing bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Vorfalls unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 melden.