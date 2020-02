Die Bogener Polizei ermittelt Verkäuferin abgelenkt, Bayernlos-Box geklaut

Foto: Polizei Bayern

Am Dienstag, 4. Februar, gegen 10.30 Uhr, lenkte eine 30-jährige Kundin die Kassenkraft eines Verbrauchermarktes in Furth ab, so dass zwei männliche Mittäter die Gelegenheit nutzen konnten, um eine Bayerlosbox entwenden zu können.

BOGEN. Der Schaden liegt bei circa 100 Euro. Eine spätere Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskamera führte dann zur Identifizierung der beiden männlichen Täter. Die Ermittlungen der PI Bogen dauern an.