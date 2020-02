Polizei bittet um Hinweise Dellen und Kratzer an geparktem Pkw am Europaring

Am Dienstag, 4. Februar, im Zeitraum von 5.45 Uhr bis 11 Uhr, hatte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Opel am Europaring in Straubing beschädigt.

STRAUBING. Der weiße Pkw war im oben aufgeführten Zeitraum ordnungsgemäß geparkt und der Besitzer musste Kratzer auf der linken Seite des Fahrzeugs sowie Dellen in der Fahrertüre feststellen. Der Unfallverursacher hatte sich – ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen – von der Unfallstelle widerrechtlich entfernt. Der Sachschaden am Pkw beläuft sich auf circa 3.000 Euro.



Hinweise werden unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 entgegen genommen.