Kurioser Crash in der Straubinger City Junge Autofahrerin (18) kracht in Eisdiele

Dieser „Besuch“ kommt richtig teuer ...

STRAUBING Am Sonntag gegen 15 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem silberfarbenen Pkw am Ludwigsplatz in Straubing unterwegs. An der Einmündung zur Fraunhoferstraße kam die Fahranfängerin nach links von der Fahrbahn ab und schlitterte mit der Front ihres Autos in die Glasschiebetüre der dortigen Eisdiele. Die Feuerwehr Straubing wurde zur Sicherung der Fenster verständigt. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro, der Pkw der Fahrerin war leicht beschädigt.

Die junge Dame wurde gebührenpflichtig verwarnt.