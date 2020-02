Mit Glas zugeschlagen Discobesucher (25) prügelt in Straubing Barkeeper ins Krankenhaus

Betrunkener Schläger landet in Polizeigewahrsam.

STRAUBING Am Sonntag, 2. Februar, gegen 0.50 Uhr, geriet ein 25-jähriger Mann in einer Diskothek in der Straubinger Innenstadt mit einem Barkeeper in Streit. In der Folge schlug der Mann ein Glas auf den Kopf des Barkeepers. Dieser erlitt eine Kopfverletzung und musste im Klinikum Straubing behandelt werden. Der 25-Jährige wurde aufgrund seiner Alkoholisierung und zur Unterbindung weiterer Straftaten bei der Polizeiinspektion Straubing in Gewahrsam genommen. Einsichtig zeigte sich der Mann allerdings nicht: Bei seiner Entlassung beleidigte er noch mehrere Polizeibeamte.