Unfall am Straubinger Sachsenring Autofahrer (76) fährt jungen Fußgänger an

Unfallverursacher bringt 23-Jährigen selbst ins Krankenhaus.

STRAUBING Am Montag, 27. Januar, gegen 17:20 Uhr wollte ein 23-jähriger Fußgänger am Sachsenring in Straubing die Straße überqueren. Hierbei wurde er von einem 76-jährigen Autofahrer mit seinem Fahrzeug erfasst. Der Fußgänger klagte vor Ort über Schmerzen und wurde daraufhin vom Unfallverursacher in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Gegen den Unfallverursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.