Großeinsatz in der Straubinger City Citydom und Restaurant evakuiert

Foto: 123rf.com (Foto: Filipcic)

Am Freitag, 24. Januar, um 18:19 Uhr kam zunächst die Mitteilung über eine Auslösung der Brandmeldeanlage im Gebäude des CityDomes (Kino) am Theresienplatz in Straubing. Gleichzeitig wollte ein Mitarbeiter eines Lokales im Keller des Gebäudes die Zugangstüre aufsperren. Beim Öffnen der Türe kam ihm bereits starker Rauch entgegen. Großalarm! Die eintreffenden Rettungskräfte evakuierten das gesamte Gebäude sowie, aufgrund des starken Rauches, das Nachbargebäude, in dem sich ein Restaurant befindet.