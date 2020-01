Einbruch in Wiesenfelden aufgeklärt DNA-Spur überführt nach Jahren Rasenmäherdieb

Der Mutmaßliche Täter ist unter Umständen an einer bundesweiten Diebstahlserie beteiligt gewesen.

WIESENFELDEN Mitte Juni 2016 kam es zu einem Einbruch in ein Sportheim in der Falkensteinerstraße, bei dem u.a. ein Aufsitzrasenmäher entwendet worden war. Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt, die auch zur Sicherung einer DNA-Spur führte. Nun konnte über diese DNA-Spur ein mutmaßlicher Täter ermittelt werden. Der Fall wird von der Staatsanwaltschaft wieder aufgenommen. Ob dies nun auch zur Aufklärung einer damaligen bundesweiten Diebstahlsserie führt, ist noch nicht abzusehen.