Mehrere Autos beschädigt 19-Jähriger randaliert auf dem Straubinger Großparkplatz am Hagen

STRAUBING Am Mittwochabend, 22. Januar, hat ein 19-jähriger Mann mehrere Fahrzeuge am Großparkplatz Am Hagen beschädigt. Der junge Mann trat und schlug gegen geparkte und zum Teil auch fahrende Fahrzeuge und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Der junge Mann wollte sich gerade vom Tatort entfernen, konnte jedoch von einer Polizeistreife festgenommen werden. Da er äußerst aggressiv war, musste er in Gewahrsam genommen werden. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Sachbeschädigung an Kfz in mehreren Fällen ermittelt.