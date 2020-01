Die Straubinger Polizei hofft bei der Suche nach den Tätern auf Zeugenhinweise.

STRAUBING Im Tatzeitraum von Montag, den 13 Januar, bis Montag, den 20. Januar, hatte ein bislang unbekannter Täter den Fitnessraum in der Sporthalle in der Thalmaierstraße in Straubing beschädigt. Es wurde hierbei unter anderem eine Tischtennisplatte sowie die Wände beschädigt und ein Spiegel zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000,- Euro.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Straubing unter der Telefonnummer 09421/868-0 entgegen.