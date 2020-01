Zeugen zu Boden geschubst Ertappter Ladendieb wird rabiat

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com (Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com)

Am frühen Montagabend wurde ein 20-jähriger Mann in einem Pfaffenberger Supermarkt dabei beobachtet, wie er Ware aus dem Geschäft in seinem Rucksack verpackte und die Kasse passierte, ohne zu bezahlen.