Das ist richtig fies! Unbekannter klaut Elektrokrankenfahrstuhl

Die Polizei hofft, dass der Diebstahl beobachtet werden konnte.

STRAUBING In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Straubing ein vor dem Eingang eines Wohnanwesens in der Weißgerbergasse abgestellter, neuer Krankenfahrstuhl im Wert von 2.700 Euro entwendet. Die Polizei Straubing hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.