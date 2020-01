Straubinger Polizei sucht Zeugen Unbekannter stiehlt teures E-Bike

Am Freitagvormittag hat in Straubing ein Fahrraddieb zugeschlagen.

STRAUBING Am Freitag wurde im Zeitraum von 8 bis 13 Uhr ein in der Straubinger St.-Elisabeth-Straße versperrtes E-Bike entwendet. Das silberne Fahrrad des Modells „Flayr“ hatte laut Polizei einen Wert in Höhe von ca. 2.600 Euro. Wer kann Hinweise zum bislang unbekannten Täter geben? Zeugenhinweise werden persönlich an die Polizeiinspektion Straubing oder unter der Telefonnummer 09421/868-0 erbeten.