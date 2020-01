Metalltür aufgehebelt Unbekannte brechen in Bogener Vereinsheim ein

Die Ermittler hoffen, dass die Einbrecher beobachtet wurden.

BOGEN Wie die Bogener Polizei am Freitag mitteilt, hebelten unbekannte Täter eine Metalltüre eines Vereinsheimes in der Veit-Höser-Straße auf und entwendeten einen Schlüsselkasten und einen Kompressor im Gesamtwert von ca. 600 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1700 Euro. Etwaige Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bogen.