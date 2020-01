Diebstahl und Sachbeschädigung Auf dem Parkplatz des Bezirkskrankenhauses – 52-Jährige klaut Autokennzeichen

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Mittwoch, 13. Januar, gegen 14.15 Uhr, konnte eine 52-jährige Frau dabei beobachtet werden, wie sie am Parkplatz des Bezirkskrankenhauses Lerchenhaid mehrere Kennzeichen von geparkten Pkws riss und anschließend in ihren Rucksack steckte.