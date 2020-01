Schlagen, spucken, urinieren 19-jähriger Discobesucher flippt völlig aus

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Am Sonntag (12.01.2020) gegen 01.40 Uhr, kam es in einer Diskothek im Bereich der Hebbelstraße zu mehreren Körperverletzungsdelikten durch einen 19-jährigen Discobesucher. Zunächst schlug der 19-Jährige in der Diskothek einen ebenfalls 19-jährigen Gast mit der Faust ins Gesicht.