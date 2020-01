Täter greift zu rabiaten Methoden Unbekannter flext Zigarettenautomat in der Donaustaufer Straße auf

(Foto: Ralph Hoppe/123rf.com)

Am Donnerstag, 9. Januar, stellte der Besitzer eines Geschäfts in der Donaustaufer Straße in Regensburg fest, dass der auf dem Gelände installierte Zigarettenautomat aufgebrochen wurde.