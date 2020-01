Einbruch in Straubinger Wohnung Unbekannter stiehlt Schmuck und Bargeld

Im Straubinger Süden hat ein Einbrecher zugeschlagen.

STRAUBING In der Tatzeit von 29.12.2019 bis 03.01.2020 hebelte bislang ein unbekannter Täter die versperrte Wohnungstüre eines Mehrfamilienhauses in der Gebrüder-Grimm-Straße auf und entwendete daraus Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von ca. 3.600 Euro. Vor Ort konnten Spuren des Täters gesichert werden. Die Polizei Straubing bittet verdächtige Wahrnehmungen in Tatortnähe unter 09421/868-0 zu melden.