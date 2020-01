Kontrolle in Straubing Betrunkener Wildpinkler beleidigt Polizeibeamte

Weil er gegen ein Gebäude in der Rosengasse in Straubing urinierte, wurde ein 18-jähriger Landkreisbürger von der vorbeifahrenden Polizeistreife am frühen Samstagmorgen, 4. Januar 2020, kontrolliert.