Beweisaufnahme wird fortgeführt Prozess wegen versuchten Mordes an Kontrollstelle an der Westtangente – kein dringender Tatverdacht mehr

Der Angeklagte mit seinem Anwalt Sebastian Gaßmann beim Prozessauftakt. (Foto: Kathrin Lechl)

Am Mittwoch, 18. Dezember 2019, begann am Landgericht Regensburg der Prozess gegen einen 1967 geborenen österreichischen Staatsbürger wegen versuchten Mordes an zwei Polizisten. Der Mann befand sich seit dem 1. Juli 2019 in der JVA Regensburg.