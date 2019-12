SEK war bereits auf Anfahrt Bedrohungslage in Straubing – 59-Jährigen in Fachklinik eingewiesen

(Foto: Stefan Dinse/123rf.com)

Ein größerer Polizeieinsatz lief am frühen Mittwochabend, 18. Dezember, in der Straubinger Innenstadt an. Nach ausgesprochenen Bedrohungen eines betrunkenen Mannes wurden Polizeieinsatzkräfte an einem Mehrfamilienhaus zusammengezogen. Bereit hielten sich auch Kräfte des Rettungsdienstes und ein Arzt.