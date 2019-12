Diebstahl aus einem Lagerraum Leergut und Getränkekanister im Wert von 1.000 Euro entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 14. auf 15. Dezember, sind unbekannte Täter über einen zwei Meter hohen Zaun in Straubing, Auf der Platte, in einen Lagerraum eines Restaurants eingedrungen.