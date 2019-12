Straubinger Kripo sucht Zeugen Am Wochenende hat ein Einbrecher in Geiselhöring zugeschlagen

Am Wochenende brach ein bisher unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in Geiselhöring ein und entwendete Armbanduhren und Edelmetall. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.