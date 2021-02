Die Polizei ermittelt 18-Jähriger sollte mit angeblichem Sexvideo erpresst werden

Ein 18-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet Neunburg vorm Wald erhielt am vergangenen Montag eine Mail, in der ihm mitgeteilt wurde, dass das Betriebssystem seines Computers gehackt worden sei und all seine Daten auf der Festplatte kopiert worden wären. Dies soll mittels eines Trojaners geschehen sein.