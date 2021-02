Kontrolle auf der A93 Autotransporter war überladen

Am Samstag, 20. Februar, um 1.35 Uhr, wurde ein 45-jähriger, polnischer Staatsangehöriger, unterwegs mit einem Autotransporter der Marke Iveco samt Anhänger, beide mit polnischer Zulassung, durch Polizeibeamte der Autobahnpolizeistation Schwandorf an der Anschlussstelle Nabburg der A93 in Fahrtrichtung Hof einer Kontrolle unterzogen.