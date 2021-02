Kontrolle 17-Jährige übergibt Tabletten freiwillig

Foto: Hoppe/123rf.com

Bei einer Personenkontrolle von mehreren Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Marienstraße in Amberg übergab am Donnerstag, 18. Februar, um 17 Uhr, eine 17-jährige Dame aus Freihung, freiwillig 18 Tabletten den kontrollierenden Beamten.