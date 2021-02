An der Grenze erwischt Wegen eines Betäubungsmitteldelikts – 29-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht

Im Rahmen der vorübergehenden stationären Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze kontrollierten Beamte der Grenzpolizeiinspektion Selb am Donnerstagabend, 18. Februar, am Grenzübergang Selb/Aš einen 29-jährigen Mann.