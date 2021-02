10.000 Euro Schaden Opelfahrer übersieht vorfahrtsberechtigten Ford und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Ein Opelfahrer fuhr am Donnerstag, 18. Februar, um 15.40 Uhr, in Oberviechtach vom Schießanger (Alte AOK) auf die vorfahrtsberechtigte Straße Am Bahnhof ein und übersah einen stadtauswärts fahrenden Ford.