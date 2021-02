Unfälle bei Steinberg am See Glatte Straßen wurden zwei Autofahrern zum Verhängnis

Am Donnerstagmorgen, 18. Februar, kam es im Bereich der Ortschaft Oder zu zwei Unfällen, da die Fahrbahn durch überfrierende Nässe glatt wurde.

Steinberg am See. Um 8.05 Uhr fuhr ein 22-Jähriger aus Nittenau von der Staatsstraße 2145 kommend in Richtung B85-Auffahrt. Auf Höhe der Einfahrt zur Wakeboard-Anlage kam er ins Rutschen und schrammte mit der rechten Fahrzeugseite leicht an einer Leitplanke entlang. An seinem BMW entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro, die Leitplanke blieb offensichtlich unbeschädigt.

Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem BMW die gleiche Strecke. Auf Höhe der Einfahrt zur Wakeboard-Anlage verlor auch er kurzzeitig die Kontrolle über seinen Pkw und fuhr in einen angrenzenden Grünstreifen. Auch hier ging der Unfall glimpflich aus, da am BMW des 21-Jährigen nur ein leichter Schaden in Höhe von circa 500 Euro entstand.