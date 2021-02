Unfall bei Bruck Heftiger Frontalzusammenstoß – Golf-Fahrer leicht und Ford-Fahrerin schwer verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 18. Februar, um 14.30 Uhr, kam es bei Bruck in der Oberpfalz an der Kreuzung Staatsstraße 2150 und der Nittenauer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall.