Die Polizei ermittelt Streit in Amberg – 16-Jähriger greift zum Messer

Foto: 123rf.com

Am Fuße des Mariahilfberges in Amberg ging es am Mittwochabend, 17. Februar, 17.45 Uhr, um die vermeintliche Ehre seiner Freundin. Sie beleidigte ein 17-jähriger Besucher aus Königstein, der gegen einen 16-jährigen Amberger die Fäuste sprechen lies.