Die Polizei ermittelt Teublitzer schießt mit einer Schreckschusswaffe auf ein geparktes Auto

Foto: Stefan Dinse /123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, gegen 21.30 Uhr, hat ein in Teublitz wohnhafter 58-jähriger Mann aus bisher noch ungeklärten Gründen in Teublitz mit einer Schreckschusswaffe zweimal in den Innenraum eines parkenden Pkw geschossen. Der Pkw war zu diesem Zeitpunkt mit zwei Personen besetzt. Durch den Knall der Schüsse wurden, die im Pkw sitzenden Personen verletzt.