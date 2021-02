Fahrverbot erteilt Alkoholfahrt fliegt wegen eines nicht lesbaren Kennzeichens auf

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 17. Februar, um 17.50 Uhr, wurde in der Wernberger Straße in Pfreimd ein Opel wegen eines nicht lesbaren Kennzeichens aufgrund defekter Kennzeichenbeleuchtung angehalten. Bei dieser Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass der 38-jährige Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand.