Pfreimd Lkw streift Betonbrücke – über 50.000 Euro Schaden

Am Mittwoch, 17. Februar, um 10.25 Uhr, befuhr der 28-jährige Fahrer eines Lkws die Tännesberger Straße in Pfreimd stadtauswärts. Als der Lkw mit Abrollcontainer für Altglas die Unterführung der Autobahn A93 passierte, streifte der Ladekran, dessen Ausleger während der Fahrt auf den Containern abgelegt war, die Unterseite der Betonbrücke.

Pfreimd. Durch den Anstoß entstand am verursachenden Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro, während der Schaden an der Brücke eher gering, nach Schätzung etwa 200 Euro, ausfiel.

Warum sich der auf den Containern abgelegte Ladekran während der Fahrt aufgestellt hatte, war während der Unfallaufnahme noch unklar.