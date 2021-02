Polizei sucht Zeugen Rückwärts gegen die Hauswand – Verursacher macht sich aus dem Staub

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

Sachschaden in Höhe von 700 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer von Montagabend bis Dienstagmorgen, 15. bis 16. Februar, an einem Einfamilienhaus in Oberkotzau. Die Polizei sucht Zeugen.